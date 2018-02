Roosen derde in vierde etappe Dubai

Timo Roosen is er net niet in geslaagd LottoNL-Jumbo het tweede dagsucces te bezorgen in de Ronde van Dubai. Bovenop de Hatta-stuwdam sprintte de Nederlander naar de derde plaats. De ritzege was voor de Italiaan Sonny Colbrelli. De renner van Bahrain-Merida troefde de Deen Magnus Cort Nielsen af. Dylan Groenewegen had namens de Nederlandse ploeg eerder de eerste etappe gewonnen.

De leiderstrui bleef in handen van de Italiaan Elia Viviani. Roosen staat nu zevende in het algemeen klassement.