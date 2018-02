Serena Williams alleen in dubbel tegen Oranje

De Nederlandse tennissters krijgen tijdens de ontmoeting met de Verenigde Staten in de Fed Cup alleen in het dubbelspel te maken met Serena Williams. De 36-jarige Amerikaanse staat niet op het programma voor de enkelpartijen. Haar zus Venus komt wel in actie, zij speelt zaterdag de openingspartij tegen Arantxa Rus. Richèl Hogenkamp neemt het daarna op tegen Coco Vandeweghe.

Het is de bedoeling dat Serena Williams op de indoor hardcourtbaan in Asheville haar officiële rentree maakt. De Amerikaanse kwam een jaar geleden voor het laatst in actie. Kort nadat de jongste van de zusjes Williams op de Australian Open haar 23e grandslamtitel had veroverd, maakte ze bekend dat ze zwanger is. Serena beviel in september van een dochter. De toptennisster wilde eigenlijk afgelopen maand in Australië haar rentree maken, maar tijdens een testwedstrijd merkte ze dat ze nog niet fit genoeg was.