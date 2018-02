Shani Davis ‘boycot’ openingsceremonie

Schaatser Shani Davis weigert mee te lopen met de Amerikaanse delegatie bij de openingsceremonie van de Winterspelen. Hij is boos omdat hij niet de vlaggendrager van zijn land is.

De Amerikanen besloten met een spelletje kop of munt uit te maken wie deze eer te beurt viel. Davis vond dat niks. Het lot was rodelaarster Erin Hamlin goed gezind.

In eerste instantie had Davis (35) nog met humor gereageerd. ,,Ik wacht wel tot 2022.” Davis won goud op de 1000 meter in 2006 en 2010.

Veel atleten lopen niet mee met de openingsceremonie, omdat het niet in hun voorbereiding past. Bovendien is het heel koud in Pyeongchang.