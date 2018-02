Smeekens leidt TeamNL Olympisch Stadion in

De Nederlandse sportploeg is vrijdag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang aan het publiek voorgesteld. Onder leiding van vlaggendrager Jan Smeekens betrad TeamNL al als vijfde land het Olympisch Stadion. Dat Nederland al zo vroeg aan de beurt was, heeft te maken met het Koreaanse alfabet.

Naast Smeekens lopen nog maar tien Oranje-deelnemers mee. Dat zijn schaatsers Anice Das, Patrick Roest, Kjeld Nuis, Esmee Visser, Ronald Mulder, Kai Verbij, Annouk van der Weijden en Irene Schouten, skeletonster Kimberley Bos en snowboardster Cheryl Maas. De overige 22 Nederlandse sporters zijn achtergebleven in het olympisch dorp of hebben een training op het programma staan.

Naast de elf sporters waren ook de nodige coaches en begeleiders meegekomen. Op de tribunes werd TeamNL toegezwaaid door onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en minister-president Mark Rutte.

Normaal gesproken nemen alle deelnemende sporters na de vlaggenparade plaats op de tribune om te kijken naar het vervolg van de ceremonie. De Nederlandse sporters gaan direct na de parade van 91 landen terug naar het olympisch dorp. Chef de mission Jeroen Bijl vindt het niet verantwoord dat de sporters lang in de kou zitten. De meeste andere landen doen hetzelfde. Ook op de tribunes voor supporters zijn lang niet alle plaatsen bezet.

Het vriest een aantal graden in Pyeongchang en door de wind voelt het nog kouder aan.