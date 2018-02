Snowboarder kan titel niet verdedigen

Snowboarder Iouri Podladtchikov kan bij de Winterspelen in Pyeongchang zijn titel niet verdedigen. De Zwitser, vier jaar geleden in Sotsji goed voor goud op de halfpipe, heeft te veel last van zijn hoofd.

Podladtchikov kwam in januari hard ten val bij de zogenoemde Winter X-Games. ,,Ik wist dat het moeilijk zou worden”, lichtte hij na een training in Pyeongchang toe. ,,Na enkele tests is gebleken dat ik een groot gezondheidsrisico loop als ik hier start. Daarom doe ik het niet.”

Podladtchikov is van plan zo snel mogelijk terug te gaan naar Zwitserland.