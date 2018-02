Van der Velden eerste Nederlander in actie

Snowboarder Niek van der Velden komt zaterdagochtend als eerste Nederlander in actie op het wedstrijdprogramma van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De zeventienjarige Brabander is op het onderdeel slopestyle één van de negentien deelnemers aan de eerste run, die begint rond de klok van tien uur (plaatselijke tijd). Na iets meer dan drie kwartier gaat de tweede run van start. De eerste zes van het klassement gaan door naar de finale, waarbij de beste score in de twee runs telt.

Van der Velden, de benjamin van TeamNL, behoort niet tot de medaillekandidaten. ,,Mijn kans op een plak is klein”, gaf de havoscholier eerder deze week in het Phoenix Snow Park toe. Zijn coach Frank van der Putten heeft ook al niet al te hoge verwachtingen. ,,Als Niek bij al zijn tricks op zijn voeten landt, ben ik tevreden.”

Van der Velden doet bij Pyeongchang 2018 ook mee aan het onderdeel big air.