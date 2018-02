Weer pop-upambassade tijdens Winterspelen

Voor de tweede keer heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een pop-upambassade geopend tijdens de Olympische Spelen. Dat is een tijdelijke, extra vestiging van de ambassade op de locatie van de Spelen. Deze desk bevindt zich in het Holland Heineken House in Gangneung.

Sporters maar ook supporters kunnen er terecht met hulpvragen. Ook rijdt op het olympisch terrein een oranje camper rond waar Nederlanders terechtkunnen voor praktische informatie.

Minister Halbe Zijlstra: ,,Als je je paspoort bent verloren, is dat al vervelend genoeg. Dan wil je niet een dag kwijt zijn voor een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Seoul, zo’n tweehonderd kilometer verderop. Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewerkers aanwezig zijn in het hart van Oranje.”