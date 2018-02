Wüst en Knegt gaan voor goud

Op de eerste volle wedstrijddag van de Olympische Spelen in Zuid-Korea gaan Ireen Wüst en Sjinkie Knegt voor goud. De 31-jarige schaatsster begint met de 3000 meter op de Gangneung Oval aan haar vierde Winterspelen. Knegt start zijn derde olympische optreden met de strijd op de 1500 meter.

Volgens bondscoach Jeroen Otter is de 28-jarige Fries inmiddels uitgegroeid tot de beste shorttracker van de wereld. Met Knegt komt ook Itzhak de Laat op de 1500 meter in actie. Beiden moeten in hun heats, met zes rijders, bij de eerste drie eindigen om door te gaan naar de halve finales. De grote finale begint om 13.28 uur Nederlandse tijd.

Op de eerste shorttrackdag rijden Suzanne Schulting, Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof de voorronde, met vier deelnemers in elke heat. De eerste twee plaatsen zich voor de kwartfinales, die dinsdag worden afgewerkt. De Nederlandse vrouwenploeg komt in de relay uit waarbij een plek bij de eerste twee met vier teams (Italië, China en Japan) goed is voor kwalificatie voor de A-finale, die voor dinsdag 20 februari op het programma staat.

De 3000 meter op de langebaan begint om 12.00 uur Nederlandse tijd. Wüst komt als titelhoudster en wereldkampioene in de negende rit in actie tegen de Canadese Isabelle Weidemann, na Carlijn Achtereekte in de vijfde race. Antoinette de Jong staat in de voorlaatste rit voor een prachtig gevecht met de Japanse favoriete Miho Takagi.

Snowboarder Niek van der Velden komt in de eerste heat van de slopestyle als eerste Nederlander bij deze Winterspelen in actie.