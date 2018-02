Achtereekte staat voortaan vooraan

Het bleef lang, heel lang stil rond schaatsster Carlijn Achtereekte (28). Niet alleen in de voorgaande jaren, maar zeker nog in de laatste week voor het begin van de Winterspelen in Pyeongchang. Ze stond voor de olympische 3000 meter op bijna geen enkel lijstje met medaillekandidaten en mede daardoor was ook het aantal interviewaanvragen zeer beperkt. ,,Alleen mijn eigen ploeg LottoNL-Jumbo en RTV Oost wilden iets van mij weten”, glimlacht de stayer uit Lettele, vlak bij Deventer, een uurtje na haar gouden machtsgreep op de Gangneung Oval.

,,Ik kan nu toch ook weer gewoon doorlopen zeker?”, zegt Achtereekte dan ook als ze in de drukke mixed-zone van de mediaruimte verschijnt. ,,Ja, het was vrij rustig tot dusver. Ik ben vanuit de luwte gekomen. Dat is mijn kracht. De rol van underdog kreeg ik hier gratis, maar ik wist zelf wel dat goud tot de mogelijkheden behoorde gezien mijn trainingstijden. Maar alles moest een keer op z’n plaats vallen en dat deed het nu voor mij. Ik kon in de voorste groep vrij schaatsen zonder druk en dat was precies wat ik wilde.”

Achtereekte maakte in 2015 indruk met WK-zilver in Heerenveen op de 5000 meter. Daarna verdween ze echter weer naar de achtergrond. Ze wisselde wat van ploegen en worstelde met haar gezondheid. ,,Maar het vertrouwen in mezelf heb ik altijd behouden. Toen besloot ik vorig jaar Jac Orie te bellen. Hij nam eerst een paar keer niet op, maar ik ben het blijven proberen. En hij belde gelukkig een keer terug. Ik wilde gewoon bij hem gaan schaatsen en heb hem uitgelegd wat ik wilde en waarom ik met hem wilde werken. Dat avontuur zijn we aangegaan en het heeft heel mooi uitgepakt.”

Achtereekte zocht bij Orie, de kampioenenmaker van LottoNL-Jumbo, vooral vastigheid in fysiek en mentaal opzicht. ,,Ik weet dat ik heel goed kan schaatsen en dat ik echt kan meedoen om de prijzen. Jac monitort alles heel goed en dat geeft mij rust en vertrouwen. Ik wilde gewoon wat minder kwakkelen met mijn gezondheid. Jac heeft mij de topvorm gegeven waar ik al zo lang naar op zoek was. Ik weet van mezelf dat ik het op de raarste momenten kan verprutsen. Maar ja, ik kan nu ook op de raarste momenten winnen zoals je hebt kunnen zien.”