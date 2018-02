Afdaling voor mannen onzeker vanwege wind

De kans dat de skiërs zondag kunnen starten voor op de olympische afdaling lijkt klein. Volgens wedstrijdleider Markus Waldner van de internationale skifederatie zien de weersvooruitzichten er niet goed uit. Er worden op de olympische piste windsnelheden van 72 kilometer per uur verwacht. De gondels waarmee de skiërs naar boven worden gebracht, moeten dan worden gesloten.

,,Er wacht ons een behoorlijke uitdaging voor zondag”, aldus Waldner. ,,Om 10.00 uur zullen we beslissen of de race door kan gaan. Misschien kunnen we de wedstrijd nog verplaatsen naar een later moment of we moeten de race schrappen.” Als de wedstrijd zondag niet kan doorgaan, wordt de race verplaatst naar maandag.

De skiërs hebben zaterdag wel zonder problemen hun trainingsrun kunnen afwerken. De FIS wilde de eerste olympische race voor de skiërs gezien de weersomstandigheden het liefst naar zaterdag verplaatsen, maar dat wilde het IOC niet.