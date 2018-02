Hordeloopster Eefje Boons heeft bij wedstrijden in Gent de limiet geslecht voor de WK indoor. De atlete uit Deventer won de 60 meter horden in 8,12 en dat was net onder de vereiste 8,14. Boons voegt zich bij Nadine Visser, die zich al had geplaatst voor de titelstrijd in Birmingham (1-4 maart) met een tijd van 7,91.