Bos kent angst, maar niet op de skeletonbaan

Of skeleton een gevaarlijke sport is? ,,Nou, ik zou zeggen minder gevaarlijk dan freestyle snowboarden”, reageert Kimberley Bos op het slechte nieuws over Niek van der Velden, die door een zware armbreuk zijn olympische droom in rook zag opgaan. ,,Ik ken hem nog niet heel erg goed. We trainen wel samen op Papendal, maar ik woon daar niet en hij wel. Bovendien hebben we andere trainingsschema’s. Maar dit doet toch wel iets met je. Het is heel jammer voor hem.”

Bos (24) is niettemin min of meer gewend geraakt aan freestyle snowboarders die op Papendal gehavend terugkomen van de training. ,,Ik schrik er daarom niet zo van. Ook aan onze sport zijn risico’s verbonden. Ik heb in het skeleton best wel veel enge dingen zien gebeuren bij anderen. Maar bij mezelf is het gelukkig beperkt gebleven tot wat schaafwonden, blauwe plekken, pijnlijke enkels en een gebroken teen. Niets spectaculairs dus.”

Bos, de eerste olympische skeletonster ooit namens Nederland, is allerminst bang aangelegd. ,,Maar ik ken wel angst natuurlijk. Als ik echter op de slee stap is dat weg. Dat moet ook wel, want als je bij elke run gaat denken wat en waar het fout kan gaan, komt er weinig van terecht. Ik weet wat ik doe op de baan en daardoor ben ik niet bang.”

De Zuid-Koreaanse baan in het Olympic Sliding Centre heeft Bos, hersteld van een flinke ziekte in januari, in haar loopbaan al 45 keer bedwongen. Voordat de skeletonster uit Ede aan haar eerste olympische run begint, komende vrijdag, zullen er nog een flink aantal oefenafdalingen volgen. ,,Die heb ik wel nodig, want het gaat nog niet perfect”, vertelt Bos, die vorig jaar verrassend als derde eindigde in de wereldbeker in Pyeongchang.

,,Het profiel van de baan is heel anders. Er ligt veel meer ijs op de baan en de bochten zijn veranderd, waardoor we zowel het beste materiaal als de juiste lijn nog moeten vinden. Ik was vorig jaar bijvoorbeeld heel goed in het stuk van negen tot twaalf, maar dat gedeelte van de baan is nu het makkelijkste, dus dat voordeel heb ik niet meer. Maar als ik vier constante runs kan neerzetten, behoor ook ik hier tot de twaalf medaillekandidaten.”