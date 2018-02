Coach: vreselijk balen voor Niek

Een blessure komt voor een topsporter altijd ongelegen, maar een uurtje voor je olympische debuut op zeventienjarige leeftijd is wel erg bitter. ,,Vreselijk balen voor Niek”, reageert zijn coach Frank van der Putten op het onheil dat snowboarder Van der Velden zaterdag op het Phoenix Snow Park overkwam. ,,Ik zag het gebeuren en had meteen het gevoel dat het niet goed was.”

Van der Velden ging, met Van der Putten in zijn kielzog, vlak voor zijn eerste run op de olympische slopestyle nog even de baan op om zijn warming-up af te sluiten. Op de eerste schans ging het echter helemaal mis. ,,Ik reed achter hem en voelde dat het plotseling harder ging waaien. Niek vloog daardoor te ver, kreeg te veel rotatie en landde verkeerd, boven op zijn rechterarm en schouder.”

In het ziekenhuis, waar Van der Velden per ambulance arriveerde, werd een zware breuk in de bovenarm geconstateerd. Hij onderging zaterdagmiddag een operatie en mag waarschijnlijk zondag het ziekenhuis verlaten. Van der Velden zal in de komende week met zijn coach terug naar Nederland vliegen, een ervaring rijker en een illusie armer.

,,Maar Niek heeft nog een hele carrière voor zich”, verzekert Van der Putten, die met de ouders van Van der Velden de onfortuinlijke Brabander in het ziekenhuis voortdurend bijstond. ,,Van deze blessure zal hij snel weer herstellen, maar het was wel het slechtst denkbare moment om je bovenarm te breken. Voor Niek is het heel jammer dat hij niet op olympisch niveau heeft kunnen bewijzen hoe goed hij al is. Voor het snowboarden in Nederland is het zonde dat hij nu niet heeft kunnen laten zien hoe vet deze sport is.”