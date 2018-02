De Jong: het was het nét niet

Na een sterk seizoen begon Antoinette de Jong als een van de favorieten voor het olympisch goud op de 3000 meter, maar ze moest zich tevreden stellen met brons. ,,Het was het nét niet”, zei ze na afloop tegen de NOS. ,,Het is jammer dat ik niet de race van mijn leven heb kunnen rijden. Er komt net niet uit wat ik had gewild. In de trainingen voelde het zoveel beter.”

Bij de vorige Spelen ging ze nog aan de spanning ten onder en bleef ze met lege handen. ,,Ik ben blij dat ik hier heb laten zien dat ik toch wel met de spanning om kan gaan. Ik ben daarom toch blij met brons en ik denk dat ik morgen en overmorgen nog veel blijer zal zijn”, aldus De Jong.