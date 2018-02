Desastreuze start shorttrackster Schulting

Suzanne Schulting begon met hoge verwachtingen aan het olympisch shorttracktoernooi. Op de eerste dag van het evenement werd ze op twee van de vier onderdelen waar ze in Gangneung aan meedoet direct uitgeschakeld. In de series van de 500 meter gleed ze onderuit en met de aflossingsploeg eindigde de Friezin als derde, waardoor Oranje volgende week dinsdag in de finale ontbreekt.

,,Ik kwam met mijn schoen op het ijs”, zei de twintigjarige Schulting over haar val op de kortste afstand. ,,Ik had een klein gaatje laten vallen, zodat ik daarna met veel snelheid binnendoor kon gaan. Ik stond gewoon met heel veel zelfvertrouwen op het ijs. Toen ik met mijn schoen op het ijs kwam, ging ik onderuit. Daar kun je op zo’n moment weinig aan doen.”

Even later lag Nederland met de relayploeg op schema voor een plek bij de eerste twee en dus een ticket voor de eindstrijd. Schulting, Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven moesten China en Italië uiteindelijk voor laten gaan.

,,Ik heb nu zes of zeven dagen om te rusten en te herstellen”, aldus Schulting, die het nu op de 1000 en 1500 meter zal moeten doen. ,,Het schaatsen ging goed, op de relay ook. Maar we waren net niet goed genoeg. Ik voel me nu wel zwaar klote. We lagen op een positie om door te gaan. Ik heb het niet afgemaakt.”

Bij bondscoach Jeroen Otter kwam de klap hard aan. ,,Het is heel frustrerend, heel moeilijk te verkroppen. In rondje zeven of acht moest Ter Mors volgens mij te kort draaien richting Suzanne. Suzanne kwam een meter te kort uit, waardoor de duw niet goed plaatsvond en we een plek verloren. Zonder die fout hadden we denk ik genoeg voorsprong gehad.”