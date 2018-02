Dikke nederlaag verenigd Korea in ijshockey

Het allereerste olympische optreden van het verenigd Koreaans vrouwenijshockeyteam is uitgelopen op een forse tegenvaller. De ploeg verloor met 8-0 van Zwitserland onder het toeziend oog van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ook Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zat op tribune van het Kwandong Hockey Center bij de historische wedstrijd.

Voor het eerst in de olympische geschiedenis doet een gecombineerd Koreaans team mee. De 23 speelsters uit Zuid-Korea zijn aangevuld met twaalf speelsters uit Noord-Korea. Drie Noord-Koreaansen stonden op het wedstrijdformulier; ze kregen ook alle drie speeltijd van bondscoach Sarah Murray.

Korea had weinig in te brengen tegen Zwitserland, waar Alina Muller topschutter was met vier goals. Opvallend aanwezig op de tribunes waren de ongeveer tweehonderd cheerleaders uit Noord-Korea in hun rode uniformen. Zij bleven hun ploeg onverminderd enthousiast aanmoedigen.