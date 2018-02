Einde Spelen voor snowboarder Van der Velden

Niek van der Velden komt niet in actie op de Olympische Spelen in Pyeongchang. De zeventienjarige Nederlandse snowboarder kwam zaterdag tijdens een training voorafgaand aan het onderdeel slopestyle ten val. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat hij een zware breuk heeft in zijn rechterbovenarm.

Van der Velden, die zaterdagmiddag in Zuid-Korea wordt geopereerd, kan door zijn blessure volgende week woensdag ook niet mee doen op het onderdeel big air. De Brabander reist naar verwachting komende week terug naar Nederland, meldt sportkoepel NOC*NSF.

,,Niek moet zeker nog een nacht in het ziekenhuis blijven. Het is nu binnen twaalf uur na zijn val te vroeg om iets te zeggen over de genezing”, zegt Cees Rein van den Hoogenband, arts van de Nederlandse sportploeg bij de Olympische Spelen.

De ouders van Van der Velden, die naar Zuid-Korea waren gereisd om hun zoon zijn olympische debuut te zien maken, zijn eveneens in het ziekenhuis aanwezig. Van der Velden is van de 33 atleten van TeamNL die zich plaatsen voor de Winterspelen in Pyeongchang de jongste deelnemer. De middelbare scholier zou zaterdag aan twee runs op de slopestyle meedoen.