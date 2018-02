Hockeysters in finale WK indoor

De Nederlandse hockeysters hebben zich bij het WK indoor in Berlijn voor de finale geplaatst. Oranje, dat titelverdediger is, won afgetekend van Oekraïne in de halve finale: 6-1. De treffers van Oranje kwamen op naam van Fabienne Roosen, Donja Zwinkels, Lieke van Wijk, Gabriëlle Mosch, Elin van Erk en Pien van Es.

In de finale op zondag treft de Nederlandse ploeg de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen Duitsland en Wit-Rusland.

Het team van bondscoach Marieke Dijkstra is nog ongeslagen op het WK. In de kwartfinale rekende Oranje eerder op zaterdag overtuigend af met Tsjechië: 8-3.