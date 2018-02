Judoka Franssen verliest in herkansing

Judoka Juul Franssen heeft geen medaille overgehouden aan de grandslam van Parijs. In de klasse tot 63 kilogram verloor ze in de herkansing van de Japanse Megumi Tsugane.

Franssen belandde in de herkansing na haar verlies in de kwartfinale tegen de sterke Clarisse Agbegnenou uit Frankrijk. Ook Margriet Bergstra sneuvelde in het zicht van de medailles. Ze ging in de herkansing van de klasse tot 57 kilogram onderuit tegen Timna Nelson Levy uit Israël.

Sanne Vermeer (-63 kg) verloor in de tweede ronde van de Sloveense Tina Trstenjak.

Zondag verschijnen Michael Korrel (-100 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Frank de Wit (-81 kg), Kim Polling (-70 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg) en Karen Stevenson (-78 kg) nog op de tatami in Parijs.