Sjinkie Knegt krijgt later op zaterdag de kans zijn eerste medaille bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea te behalen. De Friese shorttracker bereikte eenvoudig de eindstrijd door in zijn halve finale als eerste te eindigen.

Achter Knegt eindigde Thibaut Fauconnet als tweede. De Fransman mag ook in de finale uitkomen.

Itzhak de Laat kan later nog een plek in de finale behalen. Hij komt in de derde halve eindstrijd in actie.