Knegt: ik kwam te vroeg op kop

Shorttracker Sjinkie Knegt moest zich tevreden stellen met zilver op de 1500 meter bij zijn eerste optreden op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Dat hij naast het goud greep had volgens de shorttracker een duidelijke reden. ,,Ik maakte één actie en kwam meteen op kop”, zei hij. ,,Dat was niet de bedoeling, maar dan moet je door.”

Knegt, die de zege zag gaan naar de Zuid-Koreaan Hyojun Lim, had in de finale pas later op kop willen komen. ,,Ik wilde me pas met vijf, zes ronden te gaan ermee bemoeien, maar ik kwam meteen op kop. Dan zit er maar één ding op. Ik sneed vervolgens de voorlaatste bocht niet goed aan. Daar moet je voor een gaatje zorgen, maar dat lukte niet.”

Het zilver bracht de 28-jarige Fries niet echt voldoening. ,,Vier jaar geleden was ik in Sotsji blij met brons, nu baal ik omdat ik niet gewonnen heb”, zei hij in de Gangneung Ice Arena. ,,Met twee ronden te gaan had Lim nog een versnelling in huis en die kon ik niet pareren. Dan is hij er langs. Ik had nog twee ronden om hem voorbij te komen. Mijn voorlaatste bocht sneed ik niet goed aan, waardoor ik snelheid verloor. In de laatste bocht wist ik dat ik kansloos was.”

Knegt begon de dag met een moeizaam optreden in zijn heat, maar herstelde zich daarna. ,,Het leek alsof daar een kleuter op het ijs stond. Ik was te bang om een actie te maken, te bang om tegen een straf aan te lopen. Ik heb mezelf goed op de plek gezet en ben er daarna in de halve finales vol voor gegaan.”