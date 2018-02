Kramer na Bloemen aan de beurt op 5000 m

Sven Kramer heeft gunstig geloot voor de olympische 5000 meter die zondag in Gangneung wordt verreden. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand komt in de tiende rit uit tegen de sterke Duitser Patrick Beckert. Belangrijker is misschien nog wel dat zijn grote rivaal Ted-Jan Bloemen in de negende race, tegen de Noor Sverre Lunde Pedersen, al aan de beurt is. Kramer kan zich daardoor richten op de tijd die de Nederlandse Canadees heeft neergezet.

Bloemen is wereldrecordhouder op de 5000 meter met 6.01,86. Hij reed die mondiale toptijd op 10 december vorig jaar op de hooglandbaan in Salt Lake City. Bloemen pakte op de Utah Olympic Oval voor de tweede keer een wereldrecord van Kramer af. Eerder deed hij dat in 2015 met een tijd van 12.36,30 op de 10.000 meter.

Kramer reed dit seizoen in Calgary zijn snelste race op de 5000 meter (6.07,04), maar was daarmee nog wel een fractie langzamer dan Beckert in Salt Lake City (6.07,02). Kramer sloeg die wereldbeker in december op de snelste schaatsbaan van de wereld over.

Kramer en Bloemen wisten dat ze tot de laatste lotingsgroep met zes schaatsers op de 5000 meter hoorden. Alleen de tegenstander en het ritnummer, negen, tien, of elf, waren nog niet bekend. De internationale schaatsunie (ISU) hanteert voor de indeling van de vier poules de stand in de wereldbeker na vier toernooien, waarbij de uitslagen op de 5000 en 10.000 meter worden gecombineerd. Bloemen leidt in dat klassement, gevolgd door Kramer.

Bob de Vries komt zondag in de vierde rit in actie, Jan Blokhuijsen rijdt in de achtste race.