Olympisch vuur in Amsterdam voor Achtereekte

In het Olympisch Stadion in Amsterdam is zaterdag het olympisch vuur aangestoken. Het is een eerbetoon aan schaatsster Carlijn Achtereekte, die als eerste Nederlandse sporter op deze Olympische Winterspelen goud won. ,,Deze is speciaal voor jou”, liet het stadionbestuur weten via sociale media na de overwinning van Achtereekte op de 3000 meter.

De olympische vlam ontbrandde in datzelfde Amsterdamse stadion voor het eerst in 1928, toen de Spelen er werden gehouden. Een olympische traditie was geboren.

Nu ontbrandt de vlam in de 46 meter hoge Marathontoren na iedere Nederlandse gouden medaille. Dat gebeurde vier jaar geleden tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji ook. Om het vuur mogelijk te maken moest de toren van nieuwe gasleidingen en een hittebestendige schaal worden voorzien.

De vlam ging in 2014 ook al op de eerste dag aan. Sven Kramer won toen goud op de 5 kilometer schaatsen.

In het stadion ligt momenteel een ijsbaan.