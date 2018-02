Orie: het is gigantisch wat Carlijn doet

Met haar olympische gouden plak verraste Carlijn Achtereekte ook haar coach Jac Orie. De trainer had wel gedacht dat er een medaille voor haar in zat, maar geen goud. ,,Het is iets gigantisch wat ze doet. Als je kijkt wat ze kan deze zomer, dan weet je wel dat het erin zit. Maar dat ze het nu hier doet, dat is echt ongelooflijk”, zei de trotse Orie tegen de NOS.

Achtereekte had Orie om hulp gevraagd om op in tijd in vorm te komen. ,,Ze belde mij op en zei dat het steeds mislukte. Kun je mij helpen om op tijd in vorm te zijn, vroeg ze. Het is nog wel een paar keer mislukt dit seizoen, maar nu doet ze dit gewoon. Deze gouden medaille is wel heel bijzonder. Ik gun het iemand die keuzes durft te maken. Als het dan allemaal precies past, dan geeft dat voor de hele staf veel voldoening.”