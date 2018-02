Rutte: Van der Velden krijgt nog vele kansen

Premier Mark Rutte vindt het voor snowboarder Niek van der Velden sneu dat hij zijn debuut op de Olympische Spelen niet kan maken. De jonge Nederlander liep kort voor de start een zware breuk in zijn rechterbovenarm op en kan voorlopig niet in actie komen.

,,Ik was vanmorgen op weg daar naartoe. Ook de koning en koningin zouden gaan kijken bij zijn eerste optreden. Toen kregen we het trieste bericht dat hij bij de laatste training zwaar ten val was gekomen. Dat is vreselijk jammer. We wensen hem een spoedig herstel toe en ook voor z’n familie alle sterkte deze dagen”, aldus Rutte zaterdag bij terugkeer in Gangneung waar hij naar schaatsen en shorttrack gaat kijken.

De minister-president sprak ook bemoedigende woorden voor de zeventienjarige Van der Velden. ,,Die jongen is nog heel jong. Het is een waanzinnig talent. Dus we wensen hem natuurlijk ook toe dat hij dan de volgende vele Winterspelen, wanneer hij nog steeds jong is, erbij kan zijn.”