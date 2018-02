Luis Léon Sanchez heeft de Ronde van Murcia gewonnen, een eendaagse koers over 208 kilometer in en rond de Spaanse stad. De Spaanse renner van Astana kwam in de finale alleen voorop met zijn landgenoot Alejandro Valverde. Die leek in de slotfase de zege te gunnen aan zijn goede vriend en landgenoot. Sanchez hoefde de sprint niet aan te gaan en kon al ver voor de streep de armen in de lucht steken. De Belg Philippe Gilbert maakte het imposante podium compleet.