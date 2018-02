Sterke seizoensstart wielrenner Impey

De Zuid-Afrikaanse wielrenner Daryl Impey heeft al vroeg in het jaar zijn derde overwinning op zak. De renner van Mitchelton-Scott, de opvolger van Orica, pakte voor het eerst in zijn loopbaan de nationale titel op de weg van zijn land. Eerder won de 33-jarige Impey al het eindklassement van de Tour Down Under en werd hij nationaal tijdritkampioen van Zuid-Afrika.

In de wegwedstrijd hield hij in een sprint na 153 kilometer titelverdediger Janse van Rensburg achter zich. Het brons – en de beloftentitel – was voor Jason Oosthuizen.