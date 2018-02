Tevreden Achtereekte in spanning na goede race

Schaatsster Carlijn Achtereekte was heel blij met haar optreden op de 3000 meter bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Ze kwam als eerste Nederlandse in actie op de olympische schaatsbaan en zette met 3.59,21 een fraaie tijd neer. ,,Ik hoop dat het genoeg is voor een medaille. Ik kom hier toch voor de prijzen. Dat wordt heel spannend. Al vond ik het half uurtje wachten bij het olympisch kwalificatietoernooi denk ik nog wel spannender.”

Hoewel Achtereekte nog niet weet wat haar optreden haar zal brengen, was ze tegenover de NOS tevreden over haar race. ,,Ik had een schema in mijn hoofd. Dat zou moeten lukken als ik het perfect zou uitvoeren en als ik geen fouten zou maken. Het was een goede race. Ik moest op een gegeven moment wel mijn kop erbij houden, maar het voelde goed. Ik geniet nu vooral van mijn goeie tijd. Ik kan nu alleen maar hopen dat er niemand sneller is.”