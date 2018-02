Van der Poel is iedereen weer de baas

Mathieu van der Poel heeft een kleine week na zijn ‘nederlaag ‘ tegen Wout van Aert op het WK in Valkenburg zijn hegemonie van dit seizoen weer hersteld. De Nederlander won in het Belgische Lille de Krawatencross, die meetelt voor de DVV-Trofee. Van der Poel had woensdag de cross van Maldegem wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan. Ook Van Aert was daar niet, vanwege een korte vakantie. Bij zijn eerste optreden na het veroveren van zijn derde wereldtitel op rij zag hij, zoals zo vaak dit seizoen, Van der Poel al snel wegrijden.

,,Dit zet niks recht, maar ik probeer wel een mooi einde aan het seizoen te maken”, zei Van der Poel za zijn sterke optreden bij Sporza. Zijn afwezigheid in Maldegem was niet zo zeer een fysieke kwestie geweest, vertelde hij. ,,Ik was niet heel ziek, maar ik wilde me niet forceren. Mentaal had ik ook even wat rust nodig. Het WK was een domper, maar ik heb verder een goed seizoen gehad. Er lag hier ook een redelijk snel en technisch parcours dat me ligt. Ik vond het leuk om vandaag weer zo rond te rijden.”

Het was de 27e zege van dit seizoen voor Van der Poel, die meteen ook de eindoverwinning pakte in de strijd om de DVV-trofee. De Belgen Tim Merlier (tweede) en Laurens Sweeck verdeelden de andere podiumplaatsen. Lars van der Haar werd vijfde, wereldkampioen Van Aert kwam slechts als achtste binnen.

Bij de vrouwen won de Belgische Sanne Cant, die vorige week nog haar wereldtitel met succes had verdedigd in Valkenburg. In Lille hield ze de Nederlandse veldrijdsters Maud Kaptheijns en Annemarie Worst achter zich. De Amerikaanse Katie Compton won de DVV-Trofee.