Van der Velden: in no time ben ik terug

Niek van der Velden is ondanks zijn onfortuinlijke val bij de Olympische Spelen positief over een snelle terugkeer. ,,Ik baal er heel erg van dat ik niet mee kon doen, wat ik keek er ontzettend naar uit”, laat de zeventienjarige snowboarder op Instagram weten. ,,Maar in no time ben ik terug.”

Van der Velden viel tijdens de vrije training en liep daarbij een breuk in zijn rechterarm op. ,,De wind droeg mij een klein beetje verder dan ik wilde, helaas maakte ik daardoor een smak.”

De snowboarder heeft bij zijn bericht een foto gepost met zijn arm in een mitella in het ziekenhuis. Hij zal daar zaterdag nog worden geopereerd aan zijn arm.