Van der Velden na val naar ziekenhuis

Snowboarder Niek van der Velden is vlak voor zijn debuut bij de Winterspelen in Pyeongchang geblesseerd geraakt. De zeventienjarige Brabander kwam tijdens de warming-up voor de eerste run op het onderdeel slopestyle ten val. Daarbij raakte waarschijnlijk zijn schouder uit de kom. Hij is voor nader onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Van der Velden, de benjamin van TeamNL, zou als eerste Nederlander bij deze Olympische Spelen in actie komen. Hij voelde zich in de aanloop naar zijn debuut op het Phoenix Snow Park nog prima op zijn gemak. ,,Het parcours ligt er goed bij. Mijn kans op een medaille is klein, maar ik ga er vol voor”, liet hij enthousiast weten.

Van der Velden zou zaterdag aan twee runs op de slopestyle meedoen. Zijn coach Frank van der Putten zei daarover: ,,De eerste zullen we misschien iets meer op safe doen en dan in de tweede wat meer risico nemen. Als hij na zijn tricks steeds op beide voeten landt, ben ik tevreden.” Helaas ging het voor de HAVO-scholier in de de laatste voorbereiding op zijn eerste olympische optreden fout. Op woensdag 21 februari staat hij op de deelnemerslijst voor de kwalificatie op het onderdeel big air.

Van der Velden, wiens ouders eerder deze week naar Zuid-Korea afreisden om hun zoon aan te moedigen, kan in zijn woonplaats Nispen op een grote supportersschare rekenen. Er hangen tientallen spandoeken en vlaggen in het Brabantse dorp. Een café op het Kerkplein zou, uitgerekend in de carnavalstijd, de hele nacht openblijven voor fans om gezamenlijk de verrichtingen van de lokale held te bekijken. Na het persoonlijke drama van Van der Velden zal ook voor deze nachtbrakers de kater groot zijn.