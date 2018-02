Viviani wint Ronde van Dubai in stijl

Elia Viviani heeft in stijl de eindzege in de Ronde van Dubai behaald. De Italiaanse renner won de vijfde en laatste etappe en wist hiermee zijn leidende positie in het algemeen klassement vast te houden.

Na een rit over 129 kilometer versloeg hij de Oostenrijker Marco Haller in de sprint. De Brit Adam Blythe eindigde als derde.

In de laatste kilometer was een valpartij waarbij onder anderen Nacer Bouhanni betrokken was. Mark Cavendish kon zich daardoor ook niet mengen in de sprint.

Viviani droeg de leiderstrui na de derde etappe. Dylan Groenewegen raakte het tricot toen kwijt, nadat hij door een tijdstraf werd teruggezet in het algemeen klassement.