Wie pakt eerste medaille voor Nederland?

Wordt het Sjinkie Knegt, Ireen Wüst of misschien wel Antoinette de Jong? Op de eerste volle wedstrijddag van de Olympische Spelen in Zuid-Korea liggen er voor Nederland al volop kansen op het eerste goud, dan wel de eerste medaille. Shorttracker Knegt is een van de favorieten op de 1500 meter. Slaagt de Fries erin door de heats en de halve finales te komen, dan volgt iets voor half twee ’s middags (Nederlandse tijd) de finale.

Tegelijkertijd gaat het in de Gangneung Oval, het domein van de schaatsers, om de medailles op de 3000 meter bij de vrouwen. Die strijd begint om 12.00 uur Nederlandse tijd met Wüst als titelverdedigster in de negende rit. Ook Antoinette de Jong, in de voorlaatste rit tegen de Japanse favoriete Miho Takagi, worden kansen toebedacht.