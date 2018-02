Williams langs Rus in duizendste partij

De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft in haar duizendste wedstrijd als prof Nederland op een 1-0-achterstand gezet in de Fed Cup. De 37-jarige oudgediende won in twee sets van Arantxa Rus op het hardcourt van de Cellular Arena in Asheville (North Carolina): 6-1 6-4.

Nederland en Amerika nemen het tegen elkaar op in de eerste ronde van de wereldgroep. Het team van de Verenigde Staten is de titelverdediger van het landentoernooi. Richèl Hogenkamp moet het in het tweede enkelspel opnemen tegen Coco Vandeweghe.

Rus was in de eerste set vrij kansloos tegen de ervaren Williams, in haar carrière onder meer vijf keer winnares van Wimbledon. Maar in de tweede beet de Westlandse stevig van zich af. Rus wist zelfs enkele keren een breekpunt te verzilveren, maar Williams poetste op routine haar foutjes weg en maakte het uiteindelijk overtuigend af.

Kopvrouw Kiki Bertens ontbreekt in het team van captain Paul Haarhuis. Bij Amerika staat Serena Williams op het speelschema voor het dubbelspel op zondag. Ze kan dan haar rentree maken nadat ze in september beviel van een dochter.