Wüst: ben op waarde geklopt

Ireen Wüst was duidelijk teleurgesteld na het missen van de gouden olympische plak op de 3000 meter, maar de titelverdedigster had in haar race alles gegeven. ,,Ik ben gegaan voor goud. Ik reed voor alles of niks. Maar ik ben op waarde geklopt. Carlijn was de beste vandaag”, zei de winnares van het zilver.

Wüst kwam net te kort in de laatste ronde. ,,Ik voelde mij goed en ontspannen. Ik was gegaan voor een tijd van 3.57. Ik lag redelijk op koers, maar in de laatste ronde kwam de man met hamer. De laatste ronde was net te lang. Ik moet tevreden zijn met zilver. Het moet nog wel even bezinken, maar ik denk dat ik er morgen wel echt blij mee zal zijn.”