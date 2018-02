Ireen Wüst is op de 3000 meter haar olympische titel kwijt geraakt. De Brabantse schaatsster eindigde in de negende rit in Gangneung in een tijd van 3.59,29. Daarmee moest ze haar meerdere erkennen in de verrassende Carlijn Achtereekte, die in de vijfde rit op 3.59,21 was uitgekomen. Er volgen op de olympische baan nog drie ritten, met onder anderen Antoinette de Jong ook nog als medaillekandidate.