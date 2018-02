Afdaling voor mannen uitgesteld vanwege wind

Vanwege de harde wind is de afdaling voor mannen bij het alpineskiën zondag uitgesteld. Dat heeft de internationale skifederatie even na middernacht laten weten. De wedstrijd stond gepland om 03.00 uur Nederlandse tijd en is verplaatst naar dezelfde tijd donderdag. De super-G die dan stond gepland, verhuist naar vrijdag.

Vooraf was de kans dat de skiërs konden starten al klein vanwege de weersomstandigheden die waren voorspeld. De hele dag worden windstoten tot 72 kilometer verwacht. De gondels waarmee de skiërs naar boven worden gebracht, moeten daardoor worden gesloten. Ook de trainingen voor zondag in Jeongseon Alpine Centre zijn afgelast.