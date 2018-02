Bloemen: het was een gevecht

Schaatser Ted-Jan Bloemen genoot volop van zijn olympische zilveren medaille op de 5000 meter. ,,Ik heb happy. Mijn eerste podiumplek op de 5 kilometer op een groot internationaal kampioenschap. Maar het ging niet vanzelf, het was een gevecht.”

,,Een groot deel van de race heb ik het heel moeilijk gehad”, bekende de voor Canada rijdende geboren Nederlander bij de NOS. ,,In de laatste bocht ging ik bijna onderuit, zo kapot was ik. Ik heb alle risico’s genomen. Het is goed uitgepakt.”

Met zijn laatste krachtinspanning slaagde Bloemen er in zijn directe tegenstander Sverre Lunde Pedersen 0,002 seconde voor te blijven. ,,Achteraf ben ik blij dat ik een zeer sterke tegenstander had. Ik heb me aan hem kunnen optrekken.”