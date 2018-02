Blokhuijsen miste ‘frisheid’

Jan Blokhuijsen werd gehinderd door ziekte in de aanloop naar zijn olympische optreden op de 5000 meter. Het leidde tot een tegenvallend optreden: Blokhuijsen startte snel, maar stortte in. Het resultaat, de zevende plaats, stemde hem somber. ,,Dit is niet waarvoor ik hier ben. Je leeft hier zo naartoe.”

,,De afgelopen weken waren gewoon slecht door ziekte. Dat merkte ik in de laatste rondjes. Ik heb net niet die frisheid om door te rijden. Je moet ’29 laag’ blijven rijden. Lukt dat niet dan moet je vrezen dat het niet goed afloopt.” Blokhuijsen koos voor een bliksemstart. ,,Ik wilde nergens iets laten liggen. Daarom ben ik misschien iets te snel gestart. Het was te gretig. Maar ik weet ook dat als ik het initiatief laat aan Peter Michael, mijn tegenstander, dan is hij lastig te verslaan. Het brak me nu op. Ik kwam aan het einde ‘power’ tekort. Maar ik word liever zo zevende, dan dat ik voorzichtig begin en een net-nietrace heb.”