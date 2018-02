Cant verdringt Kaptheijns van eerste plaats

De Belgische veldrijdster Sanne Cant heeft de leiding in het klassement van de Superprestige overgenomen van Maud Kaptheijns. De 27-jarige Cant, die vorige week in Valkenburg haar wereldtitel prolongeerde, schreef zondag in Hoogstraten de voorlaatste wedstrijd van de reeks op haar naam. Kaptheijns kwam als tweede over de finish en begint daardoor volgende week met één punt achterstand aan de slotwedstrijd in Middelkerke.

Kaptheijns had de eerste vier wedstrijden uit de Superprestige allemaal gewonnen, maar zag Cant daarna in het klassement langszij komen. Met een nieuwe regenboogtrui om haar schouders nam Cant al in de eerste ronde afstand van haar rivale. De 23-jarige Nederlandse moest achter de ontsnapte Belgische knokken voor de tweede plaats, maar ze slaagde erin de Britse veterane Helen Wyman achter zich te houden.

Cant verdedigt zaterdag bij de slotwedstrijd in Middelkerke één punt voorsprong op Kaptheijns.