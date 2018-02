De Vries: grote teleurstelling

Bob de Vries mikte op een tijd van rond de 6.15. Maar zijn olympische optreden op de 5000 meter werd voor de schaatser uit Haule een fikse tegenvaller. Met 6.22,26 speelde De Vries geen enkele rol in de strijd om de medailles. ,,Ik heb er geen woorden voor, een grote teleurstelling”, zei hij bij de NOS.

De Vries, die Sven Kramer bij het olympisch kwalificatietoernooi een zeldzame nederlaag bezorgde, snapte het niet. ,,Natuurlijk was ik zenuwachtig, maar dat hoort erbij. Dat was ik bij het OKT ook. Dit zag ik niet aankomen”, vertelde hij. ,,Ik voelde me twee weken geleden al niet zoals in december. De laatste week ging het wel lekker, ik hoopte dat de vorm er was. Dit had ik niet verwacht. Vanaf het begin was het meteen te langzaam, dan rijd je achter de feiten aan.”