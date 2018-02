Duitse biatleet Peiffer verrast met goud

De Duitse biatleet Arnd Peiffer heeft tamelijk verrassend in Pyeongchang het olympisch goud veroverd op de 10 kilometer sprint. Hij bezorgde Duitsland al de derde gouden plak van deze Winterspelen. Het zilver op deze afstand van de combinatie langlaufen en geweerschieten ging naar de Tsjech Michal Krcmar. De Italiaan Dominik Windisch behaalde het brons.

Peiffer won vooral dankzij zijn feilloze schieten. Zowel staand als liggend mikte hij alle keren raak. Krcmar lukte dat ook, maar hij was net iets langzamer bij het langlaufen. De Franse topfavoriet Martin Fourcade (twee keer goud in Sotsji 2014) kwam pas als achtste over de meet. Hij liet het liggen door drie missers met zijn geweer.