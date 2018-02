Duitse tennissters verrassen Wit-Rusland

De Duitse tennissters hebben in de wereldgroep van de Fed Cup voor een verrassing gezorgd. Dankzij winst van het afsluitende dubbel zegevierde Duitsland in Minsk met 3-2 tegen Wit-Rusland, de verliezend finalist van afgelopen jaar.

Anna-Lena Grönefeld en Tatjana Maria haalden het beslissende punt binnen, door Lidzija Marozava en Arina Sabalenka te verslaan: 6-7 (4) 7-5 6-4. Beide landen traden in Minsk aan zonder hun kopvrouw. Bij Wit-Rusland ontbrak Victoria Azarenka, Duitsland trad aan zonder Angelique Kerber.

Kristina Mladenovic leidde Frankrijk langs België (3-2). De nummer dertien van de wereld won haar beide enkelpartijen, onder anderen van de Belgische kopvrouw Elise Mertens, en zorgde samen met Amandine Hesse voor het beslissende punt in het dubbelspel.

Tsjechië versloeg Zwitserland met 3-1. Na drie enkelspelen was de ontmoeting in Praag al beslist. Petra Kvitova haalde twee punten binnen voor Tsjechië, dat de Fed Cup liefst vijf keer won in de afgelopen zeven jaar. In de halve finale is Duitsland de tegenstander. Frankrijk treft de Verenigde Staten of Nederland.