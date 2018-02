Eerste run snowboardster Maas half uur later

Snowboardster Cheryl Maas moet nog even wachten op haar start bij de Olympische Spelen in Pyeongchang. Het onderdeel slopestyle is met minimaal een half uur uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Het waait hard op het Phoenix Snow Park. De start is nu om 14.00 uur (06.00 uur Nederlandse tijd).

De 33-jarige Maas, die voor de derde keer meedoet aan de Spelen, is in de eerste run als 24e van de 27 deelneemsters aan de beurt. Daarna volgt de tweede run.

Bij slopestyle leggen snowboarders een parcours af met meerdere schansen en rails. Ze mogen zelf bepalen welke ‘tricks’ ze onderweg laten zien aan de jury.

Twaalf van de 27 snowboardsters plaatsen zich voor de finale van maandag. Daarbij wordt gekeken naar de hoogste scores. Een slechte score in de eerste run heeft dus geen gevolgen.

Maas doet later bij de Olympische Spelen ook nog mee op het onderdeel big air.