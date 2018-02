Ewan klopt Van Poppel in Clásica de Almería

Caleb Ewan heeft Danny van Poppel van de zege in de Clásica de Almería afgehouden. De Australische wielrenner van Mitchelton-Scott was in de massasprint net iets sneller dan de afmaker van LottoNL-Jumbo.

De eendagskoers in Spanje eindigde na 185,1 kilometer in een massasprint, nadat het peloton onder aanvoering van de Mitchelton-Scott en LottoNL-Jumbo de vroege vluchters had teruggepakt. Van Poppel, die zijn nieuwe ploeg vorige week in de Ronde van Valencia de eerste zege van het seizoen bezorgde, kon in de sprint de kleine Australiër niet meer bijhalen.