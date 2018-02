Federer tegen Bemelmans in Rotterdam

Roger Federer speelt in de eerste ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament tegen de Belg Ruben Bemelmans. Dat heeft de loting na de kwalificaties uitgewezen.

Bemelmans wist zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi te plaatsen. Hij sprak na zijn zege in de beslissende ronde tegen de Nederlander Tim van Rijthoven (6-4 6-3) al de hoop uit dat hij tegen Federer zou mogen spelen. Die wens kwam uit.

Federer komt woensdag voor het eerst in actie in Rotterdam. De winnaar van de Australian Open maakte afgelopen woensdag bekend dat hij zijn opwachting maakt in Ahoy.

Op de openingsdag maandag komen er geen Nederlanders op de baan in Ahoy. Robin Haase en Thiemo de Bakker zijn in de eerste ronde aan elkaar gekoppeld. Tallon Griekspoor speelt tegen de Zwitser Stan Wawrinka.