De Franse freestyleskiester Perrine Laffont heeft bij de Winterspelen in Pyeongchang het goud veroverd op het onderdeel moguls. De negentienjarige kreeg in de finale manche een net iets hogere waardering dan de Canadese Justine Dufour-Lapointe, de olympische kampioene van vier jaar geleden in Sotsji. Laffont scoorde 78,65 punten, Dufour-Lapointe kreeg 78,56. De Kazakse Joelia Galisjeva behaalde het brons met een score van 77,40 punten.