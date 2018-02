Goud voor judoka Korrel in Parijs

Judoka Michael Korrel heeft bij de grand slam in Parijs een gouden medaille gewonnen in de klasse tot 100 kilogram. Zijn Zuid-Koreaanse tegenstander Cho Gu-ham liet de finale schieten. Korrel had zich voor de eindstrijd geplaatst door een zege op de Kroaat Zlatko Kumric.

Guusje Steenhuis haalde de finale in de klasse tot 78 kilogram. Ze verloor daarin na de golden score van de Française Audrey Tcheumeo. In dezelfde klasse was er geen brons voor Karen Stevenson. Ook zij moest buigen voor een Franse tegenstandster. Madeleine Malonga was met een ippon te sterk.

In de klasse tot 70 kilogram moest Kim Polling ook genoegen nemen met de derde plek. Polling kwam voor goud naar Parijs, maar in de halve eindstrijd was ze niet opgewassen tegen de Japanse wereldkampioene Chizuru Arai. In de strijd om het brons was ze op ippon te sterk voor de Marokkaanse Assmaa Niang.

Frank de Wit eindigde als derde in de klasse tot 78 kilogram. In de slotfase won hij op ippon van de Tsjech Jaromir Musil. In de klasse boven 100 kilogram ging Roy Meyer de strijd om het brons aan tegen olympisch kampioen Lukas Krpalek (tot 100 kg) uit Tsjechië. In de golden score moest Meyer zich gewonnen geven.

Sanne van Dijke slaagde in de klasse tot 70 kilogram ook niet in om een bronzen medaille te veroveren. Ze verloor op ippon van Marie Eve Gahié uit Frankrijk.