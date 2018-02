Hogenkamp verliest van Vandeweghe

Tennisster Richèl Hogenkamp heeft Nederland niet op gelijke hoogte kunnen brengen in het duel met Verenigde Staten in de eerste ronde van de Fed Cup. De speelster uit Doetinchem verloor in drie sets van van Coco Vandeweghe: 6-4 6-7(6) 3-6.

Hogenkamp kon lang goed partij bieden maar kwam tekort in de beslissende derde set. Vandeweghe zette de Verenigde Staten op een voorsprong van 2-0. Eerder op zaterdag won Venus Williams van Arantxa Rus in haar duizendste wedstrijd als prof op het hardcourt van de Cellular Arena in Asheville (North Carolina): 6-1 6-4.

Nederland en Amerika nemen het tegen elkaar op in de eerste ronde van de wereldgroep. Het team van de Verenigde Staten is de titelverdediger van het landentoernooi. Kopvrouw Kiki Bertens ontbreekt in het team van captain Paul Haarhuis. Bij Amerika staat Serena Williams op het speelschema voor het dubbelspel op zondag. Ze kan dan haar rentree maken nadat ze in september beviel van een dochter.