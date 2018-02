Kramer blijft koning van de 5000 meter

Sven Kramer heeft zijn abonnement op olympisch goud op de 5000 meter met vier jaar verlengd. In zware omstandigheden, met werkijs op de Gangneung Oval, eindigde de Friese schaatskoning in de tiende en voorlaatste rit in een tijd van 6.09,76. Met dat olympisch record veroverde hij zijn derde olympische titel op rij op deze afstand.

Kramer reed een bekeken race, met twaalf rondjes onder 30 seconden. Daarmee wist de 31-jarige kopman van Team LottoNL-Jumbo de tijd van wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, te verslaan (6.11,616). De Noor Sverre Lunde Pedersen, die tegen Bloemen reed in de negende rit, belandde met een marge van slechts 0,002 seconde op de derde plek (6.11,618).

Kramer reageerde uitbundig op zijn titelprolongatie. Het zal waarschijnlijk zijn laatste optreden zijn op de olympische 5000 meter. Hij heeft nog wel een contract tot en met 2020 bij LottoNL-Jumbo. De kans is echter klein dat hij daarna alsnog aan een nieuwe olympische campagne begint, al weet je het bij de unieke schaatskampioen nooit helemaal zeker.

Jan Blokhuijsen eindigde op de zevende plek. De nummer twee van Sotsji 2014 kon niet pieken in Zuid-Korea. De 28-jarige schaatser, toch al goed voor drie olympische medailles, bleef steken op 6.14,75.

Bob de Vries (33) reed tijdens zijn olympische debuut de vijftiende tijd (6.22,26). De Friese boer, die Kramer bij het OKT eind december in Thialf nog verraste, kon geen moment in zijn ritme komen en gaf zich halverwege de strijd met de Noor Simen Spieler Nilsen al gewonnen. Bij het uitkomen van de bocht, na 3800 meter, ging de volgeling van coach Jillert Anema van pure vermoeidheid zelfs bijna onderuit.